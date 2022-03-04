Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Это будет конец режима": Арестович прокомментировал вероятную мобилизацию в России

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это будет конец режима": Арестович прокомментировал вероятную мобилизацию в России

УНИАН

Будут мобилизованы очень плохие военные, считает советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что попытка мобилизации в России добьет режим президента РФ Владимира Путина.

Об этом Арестович сказал в эфире белорусского телевидения, который распространил на своем YouTube-канале.

По мнению чиновника, в случае введения мобилизации в РФ Путину станет труднее скрывать правду, а россияне поймут, что дела плохи.

"Тогда до россиян дойдет, в чем дело. В частности, – что мобилизация нужна не просто так. Это будет конец режимf, потому что будут мобилизованы очень плохие военные", – сказал Арестович.

Он добавил, что мобилизованные россияне будут быстро сдаваться в плен. Арестович также предположил, что российские военные могут развернуть оружие в другую сторону, то есть против Путина и устроить пассивный бунт.

"Никому не хочется идти на войну. Тогда они (русские – ред.) поймут и о кадрах, и обо всем остальном", – сказал советник главы ОП.

Напомним, 4 марта обе палаты российского парламента планируют собраться на экстренное внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть превентивное введение военного положения в РФ с тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация