"Это будет конец режима": Арестович прокомментировал вероятную мобилизацию в России

"Это будет конец режима": Арестович прокомментировал вероятную мобилизацию в России

Будут мобилизованы очень плохие военные, считает советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович убежден, что попытка мобилизации в России добьет режим президента РФ Владимира Путина.

Об этом Арестович сказал в эфире белорусского телевидения, который распространил на своем YouTube-канале.

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По мнению чиновника, в случае введения мобилизации в РФ Путину станет труднее скрывать правду, а россияне поймут, что дела плохи.

"Тогда до россиян дойдет, в чем дело. В частности, – что мобилизация нужна не просто так. Это будет конец режимf, потому что будут мобилизованы очень плохие военные", – сказал Арестович.

Он добавил, что мобилизованные россияне будут быстро сдаваться в плен. Арестович также предположил, что российские военные могут развернуть оружие в другую сторону, то есть против Путина и устроить пассивный бунт.

"Никому не хочется идти на войну. Тогда они (русские – ред.) поймут и о кадрах, и обо всем остальном", – сказал советник главы ОП.

Напомним, 4 марта обе палаты российского парламента планируют собраться на экстренное внеочередное заседание, на котором могут рассмотреть превентивное введение военного положения в РФ с тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями.