Это будет переломный момент: Буданов рассказал, когда Украину ждут решающие бои

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что точных сроков окончания войны назвать не может, однако точно знает, как она закончится, и это будет выход на админграницы Украины в 1991 году.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes.

Журналист наложил футбольную аналогию на 12 месяцев Великой войны и спросил, какой сейчас счет и какая минута матча. В свою очередь Буданов ответил: "Счет 1:1, а минута 70-а. Это субъективное виденье".

На вопрос когда закончится война, глава ГУР отметил, что может только сказать, как именно она закончится.

"Завершится (война – ред.) первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель", – сказал Буданов.

По его словам, единственное условие окончания войны — это возвращение Украиной своих территорий, границ 1991 года.

"Все остальное будем решать потом", — добавил Буданов.

Глава разведки также назвал три причины, почему украинцам удалось выстоять. По его словам, первой причиной является то, что "с нами Бог", вторая – то, что "мы защищаем свою землю, это помогает, ведь на своем поле играть легче". Третья причина – "вместе с нами борется весь цивилизованный мир, мы не одни".

Отметим, Кирилл Буданов также назвал главные, по его мнению, три крупнейшие победы и поражения Украины на этом этапе войны.

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