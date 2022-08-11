"Это будет решающей фазой успеха Украины": генерал объяснил, когда может быть уничтожен Крымский мост оккупантов

ВСУ в ближайшее время вряд ли будут наносить удары по Крымскому мосту.

Но все же Крымский мост в перспективе будет целью ВСУ.

Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Обозревателю".

"Во-первых, конечно, он очень защищен, нейтрализовать его сложно. Это не Антоновский мост, по которому мы можем наносить системные удары. Для того чтобы нейтрализовать Крымский мост, чтобы разрушить его, нужны очень большие и боевые средства и средства подавления системы ПВО, которые там развернула Россия", – сказал Маломуж.

По его мнению, в военном и стратегическом плане острой необходимости в разрушении Крымского моста нет.

"Сейчас мы не сможем скоординировать все силы, чтобы нанести удар, сыграющий решающую роль в разрушении моста, но при подготовке операции, при поставке больших средств сил и техники, при концентрации огневых возможностей, больших зарядов, в процессе общей операции мы сможем получить максимальный эффект от разрушения моста", — объяснил Маломуж.

Генерал считает, что перспектива оцепления россиян на юге появится в случае проведения масштабного наступления на Херсонском и Запорожском направлениях, когда будут разрушаться вражеские штабы, склады и мосты. Тогда, по его словам, это станет решающей фазой успеха Украины.

"И для того, чтобы перекрыть поставки вооружений и техники врага, а тем более создать панику, это будет важнейшим фактором. Он будет играть как военную роль – недопущение пополнения резервов российской армии, так и, главное, морально-политическую, потому что всеобщая паника и среди военных, и среди мирного населения, конечно, приведет к серьезным изменениям в сознании россиян, что может вызвать массовый побег из Крыма как военных, так и гражданских, поддерживающих Россию", — прогнозирует Маломуж.

Напомним, американские аналитики назвали причину, почему Кремль не обвинит Украину во взрывах в Крыму.

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