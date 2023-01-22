Это будет решающий период: в разведке заявили о важных событиях в ближайшие месяцы

Весна и начало лета 2023-го будут решающими в полномасштабной войне, которую начала РФ во главе с диктатором Владимиром Путиным. Главное поле боя будет на Донбассе.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию Delfi.ee.

Говоря о новом вероятном нападении, Скибицкий выразил сомнение, что оккупанты пойдут из Беларуси. Но он убежден, что это возможное наступление РФ провалится и это приведет к краху России и ее диктатору Путину, в частности.

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"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина... Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны", – заявил Скибицкий.

На уточняющий вопрос, какая вероятность того, что война закончится в 2023 году, Скибицкий сказал, что надо сначала пройти весну и начало лета.

"Мы должны пройти первый этап – весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях", – сказал Скибицкий.

Кроме того, он подчеркнул, что оккупанты не смогли выполнить свою главную задачу, с которой начинали так называемую "специальную военную операцию" — полностью захватить украинские Донецкую и Луганскую области.

"Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне будут пытаться взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар", — подытожил он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России весной.

По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. По его мнению, РФ может ударить по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Израильский военный историк Мартин ван Кревельд предупредил, что "должно быть большое сражение. Через два-три месяца будем ожидать большой войны, и никто не знает, чем все закончится". Он подчеркнул, что страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет — пришло время конкретных действий.

В свою очередь, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что оценки разведки о возможности победы в войне 2023 года остаются неизменными, и в государства есть трезвое и адекватное понимание ситуации и своих возможностей. Юсов подчеркнул, что, несмотря на сложность задач, большой ценой украинцы освобождают собственные территории.