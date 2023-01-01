"Это будет решающий удар": генерал оценил, как и когда закончится война в Украине

Первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, ведь для России не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Об этом сказал бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его прогнозу, "первый квартал 2023 года станет временем прорыва". Генерал Скшипчак говорит, что сейчас идет гонка за тем, какая армия скорее будет готова нанести "прорывной удар" по противнику.

По его мнению, есть все шансы, что война в Украине может закончиться в 2023 году.

"Это будет не последний удар, а прорыв, потому что он заставит одну из сторон захотеть сесть за стол и поговорить о мире. Обе армии готовятся к этому решающему удару. На мой взгляд, эта война закончится в 2023 году, которая закончится миром", — выразился он.

Скшипчак подчеркнул, что в случае мирных переговоров "возвращения к нарративу Минских соглашений нет, потому что Украина выходит победителем из этой войны".

Он предупредил, что западные страны должны понять, что "любые уступки Кремлю приведут к поражению". Условием мира, по его оценке, является опускание "железного занавеса" над Россией, ее изоляция на международной арене и убеждение до сих пор нейтральных стран в том, что Путин является военным преступником, с которым не следует разговаривать.

"Со стороны Украины не может быть никаких уступок, пока проблема у России, и именно Россия должна уступить", — добавил бывший командующий Сухопутными войсками.

Напомним, профессор Кшиштоф Женгота из Института политических наук Варминско-Мазурского университета в Ольштыне считает, что действия путинского окружения свидетельствуют, что война в Украине будет долгой. И после колоссальных потерь, понесенных путинской армией в Украине, руководство РФ ищет способы, как вернуть сбежавших за границу россиян, чтобы бросить на фронт еще больше "пушечного мяса".

Также Financial Times писало, что война России против Украины не закончится в течение всего 2023 года.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 2023 год принесет Украине радость и победу, а России — трансфер власти.

Также советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предупреждал, что Украину ждет еще несколько тяжелых месяцев в войне с россиянами. Но после этого враг будет вынужден садиться за стол переговоров.

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