"Это будет сильный удар": польский генерал предупредил о ловушке, которую готовят оккупанты в Украине

Россияне пытаются открыть дополнительный фронт на Запорожском направлении, чтобы попытаться втянуть в бой украинские резервные части.

Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, командовавший в 2006-2009 годах сухопутными войсками польского войска, пишет Wiadomosci.wp.pl.

"Битва за Запорожье вписывается в более ранние планы России с захвата этого региона. Теперь речь может идти о вспомогательном ударе, задача которого – привлечь украинские резервы. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для основного наступления россиян, которые планируются с севера. Это ловушка, чтобы втянуть в бой украинские части", — прокомментировал генерал Вальдемар Скшипчак.

Также читайте Как связаны битвы за Бахмут и Соледар и новое вероятное наступление РФ: объяснение польского генерала

Польский военный предположил, что россияне попытаются "отсечь часть страны к востоку от Днепра".

"Это будет сильный удар с севера. Российские войска дислоцируются более чем в 300 км от границы с Украиной. Они еще не двинулись, но им может понадобиться всего два дня, чтобы занять исходные позиции. Поэтому украинские военные должны внимательно следить за ситуацией", — предупредил Скшипчак.

В свою очередь, украинские военные подтверждают, что попытки россиян наступать на Запорожье не масштабны и успеха пока не имеют.

Напомним, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин заявлял, что на Запорожском направлении войска РФ не ведут активных и масштабных действий и заявления пропагандистов о якобы "прорыве" украинской обороны являются фейковыми.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что россияне пытаются уплотнить оборону на некоторых участках левобережья Днепра. Также военные не исключают подтягивания сил врага на Запорожское направление, где оккупанты пытаются "прощупывать" на прочность украинскую оборону.

Впрочем, украинская разведка прогнозирует активные бои в ближайшие месяцы в Донецком и Луганском направлениях.

А польский генерал Вальдемар Скшипчак ранее предполагал, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр.

Читайте также: