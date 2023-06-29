"Это будет тяжелая борьба": западные СМИ объяснили, что усложняет контрнаступление ВСУ

Минные поля не отменяют наступление ВСУ, они замедляют его. Пока войскам приходится пробираться сквозь плотные минные поля, которые россияне обустроили перед своими основными позициями.

Об этом пишет Washington Post.

Журналисты издания со ссылкой на американского военного объясняют, почему наступление Украины будет медленным: нет эффекта внезапности, который был на Харьковщине, нет логистических проблем россиян, которые были на правобережной Херсонщине.

Это будет тяжелая борьба – однако, как уверяют собеседники WP, украинцы делают все правильно, пытаясь сохранить максимум жизней. К тому же очевидно, что прицельные удары по складам оружия и логистике россиян ухудшают их способность сопротивляться наступлению, так что, возможно, со временем дела пойдут легче.

"На начальных этапах наступление уже показало результаты и показало, что как бы россияне ни старались, они не могут удержать уже захваченные земли, так что об оккупации каких-то новых территорий и говорить нечего", — говорится в материале.

Что известно о контрнаступлении

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что освобождение ряда населенных пунктов, находившихся под российской оккупацией, не является "главным событием" последних недель.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне пытаются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал, что ситуация во время контрнаступления очень сложная, враг сделал выводы из своих предыдущих ошибок.

По последним данным Минобороны Украины, украинская армия за неделю во время наступления освободила на юге 17 кв. км, всего – 130 кв. км. В частности, Силы обороны Украины продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Что касается Бахмутского направления, то украинская армия предприняла контрнаступательные действия в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения – от 1 до 2 км.

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