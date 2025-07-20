"Это будет тяжело": Романенко предупредил о новой фазе наступления РФ

Вооруженные силы Украины. / © Associated Press

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Россия может начать новый масштабный этап наступления уже в конце июля, предупредил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Об этом Романенко рассказал в эфире Radio NV.

"Вооруженные силы РФ с конца 2023 года удерживают стратегическую инициативу и постепенно продвигаются, захватывая украинские территории", - отметил Романенко.

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Россия готовит новый этап кампании

По оценке Романенко, сейчас подходит к концу первая фаза 2025 года — весенне-летняя кампания, во время которой РФ использовала ресурсы, накопленные за конец прошлого года и зиму. Однако впереди может быть еще более интенсивная фаза:

"Ранее сообщалось, что россияне готовят 13 дивизий. Сейчас звучит цифра - 160 тысяч. Они действительно накопили резерв по личному составу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Также он предположил, что враг сознательно ограничивает использование бронетехники, вероятно, с целью ее массового применения позже.

Контракты, мобилизация и риски

Романенко обратил внимание на кадровую подготовку РФ. В течение весны срочников принимали в армию, сейчас они завершают учебу. Между тем, более опытных военных заставляют подписывать контракты.

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"Сырский говорил, что, несмотря на потери, у врага ежемесячно добавляется по 8 тысяч человек", - сказал он.

Это означает, что к концу лета или осенью Россия может перейти к новому этапу наступательной кампании.

Что должна делать Украина

По мнению Романенко, Украине нужно уже сейчас усиленно готовиться:

быстро решать вопросы мобилизации и укомплектования бригад, особенно на передовой;

координировать усилия с союзниками по вооружению, технике, боеприпасам;

принимать стратегически сложные решения по военной экономике и законодательству.

"Это непростые времена. Они нуждаются в стратегически трудных решениях... Ситуация может быть достаточно угрожающей", - подытожил генерал-лейтенант.

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Ранее сообщалось, что Россия создала новый полк в Чечне и перебросила его на юг Украины. В ВСУ объяснили, зачем.