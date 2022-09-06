"Это будет": у Зеленского рассказали, как крымчанам подготовиться к деоккупации

Жителям временно оккупированного украинского Крыма не рекомендуют пользоваться "эвакуацией", организованной россиянами с полуострова в РФ.

Украинцы в Крыму должны быть готовы к деоккупации, которая является неизбежной, поэтому людям советуют собрать необходимые вещи и документы, спланировать маршруты перемещения и транспорт.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире национального телемарафона.

"Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками РФ или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага", — сказала она.

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Ташева отметила, что освобождение украинского Крыма от незаконно захвативших Крым россиян непременно будет, но это не является быстрой операцией.

"Мы не говорим, что это будет завтра. Однако это будет и к этому нужно готовиться – как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", – пояснила Ташева.

Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова.

Напомним, ГУР просит жителей временно оккупированного Крыма сообщать "самые популярные" места для посещения, где базируются коллаборанты и оккупационные войска.

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