"Это будет важный момент": Лавров заявил о начале следующего этапа войны в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля заявил о начале нового этапа "российской спецоперации в Украине".
Лавров также повторил традиционную кремлевскую пропаганду, что новая фаза так называемой "спецоперации", во время которой путинские армейцы убивают мирных людей и даже детей, направлена на "полное увольнение" фейковых, не признанных псевдореспублик "Л/ДНР".
Об этом Лавров заявил в интервью India Today.
"Операция" на Востоке Украины направлена, как уже было объявлено в начале, на "полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик". Эта "операция" продолжится. Сейчас начинается следующая фаза этой "сделки", мне кажется, что это будет важный момент", — сказал Лавров.
Напомним, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что битва за Донбасс началась.
Ранее также появилось новое видео разрушенного Мариуполя.
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