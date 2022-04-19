"Это будет важный момент": Лавров заявил о начале следующего этапа войны в Украине

"Это будет важный момент": Лавров заявил о начале следующего этапа войны в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля заявил о начале нового этапа "российской спецоперации в Украине".

Лавров также повторил традиционную кремлевскую пропаганду, что новая фаза так называемой "спецоперации", во время которой путинские армейцы убивают мирных людей и даже детей, направлена на "полное увольнение" фейковых, не признанных псевдореспублик "Л/ДНР".

Об этом Лавров заявил в интервью India Today.

"Операция" на Востоке Украины направлена, как уже было объявлено в начале, на "полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик". Эта "операция" продолжится. Сейчас начинается следующая фаза этой "сделки", мне кажется, что это будет важный момент", — сказал Лавров.

Напомним, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что битва за Донбасс началась.

Ранее также появилось новое видео разрушенного Мариуполя.

Читайте также: