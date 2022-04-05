"Это будут деньги россиян": мэр Мариуполя назвал сумму, необходимую для восстановления города после оккупантов

"Это будут деньги россиян": мэр Мариуполя назвал сумму, необходимую для восстановления города после оккупантов

Бойченко считает, что на восстановление Мариуполя следует брать средства из замороженных из-за санкций счетов граждан РФ.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что восстановление разрушенного российскими войсками города после победы Украины в войне обойдется не менее 11,5 млрд долларов.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Сегодня мы уже имеем цифры разрушений и ущерба, которые повлекла война в Мариуполе. Для понимания, на восстановление города с 250-тысячным населением нужно 11,5 миллиарда долларов", — сказал Бойченко.

По его словам, уже сейчас власти будут работать с мировыми финансовыми учреждениями и будут нанимать юристов-международников, которые займутся этим вопросом. В то же время Бойченко считает, что на восстановление Мариуполя следует брать средства из замороженных из-за санкций счетов граждан РФ.

"Надо будет строить новый город, чтобы он был еще лучше. Мы будем строить Мариуполь на пепле, который сделала нам российско-фашистская армия... Мы хотим, чтобы Российская федерация, которая сделала такое с нашим государством, ответила за содеянное. Мы считаем., что деньги россиян, которые сегодня заблокированы, должны стать репарациями для восстановления государства и города Мариуполь", — сказал он.

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