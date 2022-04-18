"Это будут единственные воспоминания о визите в Украину": бойцы показали, что оккупанты украли у людей (фото)

Захватчики тянули все, что могли.
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады опубликовали фото вещей, которые военные РФ пытались украсть из домов украинцев и вывезти. Однако с награбленным скрыться не удалось.
Об этом сообщают на Facebook-странице бригады.
"Патроны, куртки, рубашки, сигареты, золото, сапожки и платья украинских девушек. Чего в наших полях не найдешь после горе-оккупантов. Настоящая шизофреническая солянка. С голоду и от удивления дикари тянули все, что могли. Но домой так и не довезли... Все осталось на поле боя", — говорится в сообщении.
"И покурили, и постреляли, и выпили, и примеряли серьги и цепочки на своих жрицах любви. Все вам, парни, в кучу. Концерт не по заявкам окончен. Техника уничтожена, вещи сожжены, а тела покрыты пеплом. Это будут единственные воспоминания о визите в Украину", — говорят в бригаде.
Как известно, российские оккупанты, врывающиеся в дома украинцев, занимаются мародерством. Они уносят с собой нижнее белье, технику, инструменты.
А недавно пользователи социальных сетей нашли здание российского оккупанта Сабашникова, грабившего украинцев в Киевской области.
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