"Это будут единственные воспоминания о визите в Украину": бойцы показали, что оккупанты украли у людей (фото)

"Это будут единственные воспоминания о визите в Украину": бойцы показали, что оккупанты украли у людей (фото)

Захватчики тянули все, что могли.

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады опубликовали фото вещей, которые военные РФ пытались украсть из домов украинцев и вывезти. Однако с награбленным скрыться не удалось.

Об этом сообщают на Facebook-странице бригады.

"Патроны, куртки, рубашки, сигареты, золото, сапожки и платья украинских девушек. Чего в наших полях не найдешь после горе-оккупантов. Настоящая шизофреническая солянка. С голоду и от удивления дикари тянули все, что могли. Но домой так и не довезли... Все осталось на поле боя", — говорится в сообщении.

"И покурили, и постреляли, и выпили, и примеряли серьги и цепочки на своих жрицах любви. Все вам, парни, в кучу. Концерт не по заявкам окончен. Техника уничтожена, вещи сожжены, а тела покрыты пеплом. Это будут единственные воспоминания о визите в Украину", — говорят в бригаде.

Как известно, российские оккупанты, врывающиеся в дома украинцев, занимаются мародерством. Они уносят с собой нижнее белье, технику, инструменты.

А недавно пользователи социальных сетей нашли здание российского оккупанта Сабашникова, грабившего украинцев в Киевской области.