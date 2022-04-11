"Это будут одни из самых сложных битв": Зеленский описал развитие новой волны войны на Востоке и на юге Украины

"Это будут одни из самых сложных битв": Зеленский описал развитие новой волны войны на Востоке и на юге Украины

Фиксируется скопление военных и техники России вблизи восточных и южных районов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что битвы на Востоке и Юге Украины будут новой волной войны и будут одними из самых сложных.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью программе 60 Minutes американского телеканала CBS.

Президент отметил, что украинские спецслужбы фиксируют скопление военных и техники России возле восточных и южных районов Украины.

"Это будет одна из самых сложных битв. Будет не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны. Мы не знаем, какое будет количество техники, и понимаем, что она в разы больше, чем сейчас есть. Мы видим скопления военных и техники у Востока и Юга нашего государства. Мы знаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать", — заметил глава государства.

Также Зеленский добавил, что результат битв будет зависеть от поставок Украине необходимого оружия западными партнерами.

"Мы понимаем, что от скорости помощи, прежде всего США, как они нам смогут передать оружие. Честно скажу вам, от этого зависит, устоимы ли мы или нет. Потому что уверенность в наших людях и ВСУ у меня 100%, а уверенности, что мы получим все, что нам нужно – у меня этой уверенности, к сожалению, нет", – сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский подчеркнул, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских оккупантов.

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