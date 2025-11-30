"Это был ад": как россияне более двух суток ползли по канализации и попали в плен

Оккупанты более двух суток лезли по канализационной трубе и попали в плен. / © Полк "Азов"

Реклама

Двое российских оккупантов, сдавшихся украинским защитникам на Константиновском направлении, рассказали о невероятных испытаниях и полной абсурдности приказов их командования.

Видео с допросом опубликовала 12-я бригада специального назначения "Азов".

Россияне "Скаут" и "Давлет" описали, как более двух суток передвигались по канализационной трубе диаметром 90 см, пытаясь добраться до тыла ВСУ, чтобы "для картинки" развернуть триколор. В воде по пояс, с усталостью и минимумом сна, они пытались выполнить приказ.

Реклама

"Это ад... За все время мы спали полтора часа, потеряли гранаты, рюкзаки порезались о сталактиты", - говорит Давлет, служивший в составе 150-й дивизии. Русский признался, что во время движения в трубе у него были галлюцинации — казалось, что над головой звездное небо.

Его товарищ "Скаут", 2002 года рождения, рассказал о нервном срыве в трубе: "Не знаешь, сколько назад, сколько вперед... Сыро, холодно, голодно, ветер продувает. Единственное, на что надеялся - выжить".

Пленные признают, что были шокированы отношением своего командования и абсурдностью операции.

Напомним, Силы обороны Украины провели очередную результативную атаку на стратегически важный объект врага - военный аэродром "Саки". Успешная операция явилась результатом скоординированных действий разных родов войск, благодаря чему удалось вывести из строя дорогостоящую технику и нарушить управление полетами оккупантов.