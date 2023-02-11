"Это был ад": сестры, которых удалось вернуть из РФ, рассказали о смерти матери и издевательствах россиян

Из России в Украину удалось вернуть двух сестер – 13-летнюю Веронику и 15-летнюю Анастасию Трубицыных. Девушки после смерти матери жили в российском детском доме, где над ними издевались.

Об этом пишет "Суспильне".

Веронику и Анастасию их мать вывезла из временно оккупированной Луганской области в Россию, где жил ее брат. Семья поселилась в общежитии. Однако женщина начала болеть и умерла из-за инсульта. В декабре 2022 года девушек отправили в детский дом.

13-летняя Вероника училась в российской школе, 15-летняя Анастасия – в колледже. Девушки вспоминают, что россияне к ним относились очень плохо.

Фото: Суспільне

"Когда узнали, что я из Украины – это был ад. Я не хотела ходить в училище. Меня обижали. Я несколько дней отходила и мне хватило. Там злые дети, очень злые", – рассказывает Анастасия.

Во время пребывания в РФ девушки общались со своей старшей сестрой Екатериной, которая поселилась в Колковской громаде Волыни. После смерти матери сестра решила оформить попечительство над детьми. Местный поселковый совет помог уроженцам Луганской области быстро оформить документы, поскольку все опасались, что сестер в РФ могут усыновить приемные семьи. После этого Екатерине удалось из РФ вернуть сестер. Теперь семья проживает в селе и подыскивает большое жилье, чтобы всем было комфортно.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из состава Европейского института омбудсмена из-за незаконного вывоза из Австрии в Российскую Федерацию двух украинских детей.

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