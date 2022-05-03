"Это был большой пиар": в украинской разведке рассказали о самых больших проблемах в российской армии

"Это был большой пиар": в украинской разведке рассказали о самых больших проблемах в российской армии

Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что все, на что россияне тратили деньги, это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели – нет никакого величия.

Россиянам не удалось наступление за 2-3 дня, продолжаются уже 69 сутки противостояния. Все проблемы российской армии как раз сейчас и выплыли.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны в интервью НП.

"Это был большой пиар. Все, на что они тратили деньги, — это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели — нет никакого величия. Сравнивать военный потенциал России и Украины перед началом этой фазы войны, которая началась 24 февраля, невозможно: это десяти-, а по определенным показателям двадцатикратное преимущество РФ", – отметил он.

Однако, по словам Буданова, реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель у них есть, это безусловно, а вот качественного нет. Во-вторых, достаточно низкая мотивация. Те потери, которые они понесли за это время, довольно сильно на них влияют. Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации.

"Мне достаточно интересно: как они будут это объяснять собственному народу? Почему для России с ее, как они говорят, первой или второй армией в мире, нужна мобилизация, когда согласно их официальным сообщениям, все идет по плану и Украина как военная машина ничего не с Я не могу делать определенные предположения, опираясь на определенные факты, что мобилизацию проведут под призмой того, что Россия воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром. Именно в такой парадигме это будут объяснять российскому обществу", — резюмировал он.

Ранее в главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

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