"Это был единственный выход": в Минобороны прокомментировали эвакуацию украинских защитников из Мариуполя

"Это был единственный выход": в Минобороны прокомментировали эвакуацию украинских защитников из Мариуполя

Вопрос номер один сегодня – спасение наших бойцов из Мариуполя.

Операция будет производиться до тех пор, пока украинские военные не вернутся на подконтрольную Украине территорию.

Об этом во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина" сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, из Мариуполя 16 мая эвакуировали 53 тяжелораненых бойцf, а также 211 человек, находящихся в удовлетворительном состоянии.

“Военная деблокада в этой ситуации невозможна. Другой формулы спасения, чем та формула, которая используется сейчас, не может быть. Это был единственный выход. Мы еще раз должны вспомнить, что защитники Мариуполя: это Нацгвардия, Нацполиция, Пограничники, Вооруженные силы Украины — в том числе 36 бригада морской пехоты терробороны Мариуполя. Они свое боевое задание полностью выполнили”, — подчеркнула Анна Маляр.

Она также добавила, что благодаря обороне, которую осуществляли наши военные, не было допущено перекидывания противником группировок — около 20 тысяч личного состава армии РФ.

“Таким образом, противнику не удалось быстро захватить Запорожье, противнику не удалось создать условия для окружения Объединенных сил. Главное, что оборона Мариуполя дала нам критически важное время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других действий военной операции. Операция по спасению бойцов продолжается. Эта тема очень чувствительна. Это значит, что мы не можем распространять детали, поскольку любая информация может нанести ущерб этому процессу ”, — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, что Резников сообщил о новом приказе защитникам Мариуполя.

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