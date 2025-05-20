"Это был первоначальный план путина": в СНБО раскрыли истинную цель "мирных" заявлений

Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Россия отказалась от идеи немедленного прекращения предлагаемого США огня и тем самым получила возможность продолжать наступательные действия.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Россия просто выиграла время для проведения наступательных действий. Информационно военкоры россиян пишут, что им разрешили «воевать до победы». Они даже не скрывают первоначальных намерений — просто воевать дальше», — отметил Коваленко.

Реклама

По его словам, это была спланированная тактика Кремля — симитировать готовность к переговорам, чтобы выиграть время и перегруппироваться.

«Это был первоначальный план Путина. Украина прекрасно понимала это и еще в марте согласилась остановить войну, но Путин нет», — подчеркнул руководитель ЦПИ.

Коваленко также напомнил, что такие действия не новые для Кремля: «Без давления Путин просто продолжит убивать. Слова для него ничего не значат. Он всегда манипулировал, чтобы выиграть время так было еще с 2014 года».

Напомним, вечером 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались более двух часов. Перед этим Трамп также связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Позже Зеленский поделился подробностями их разговора. По его словам, если Москва решит вынести на обсуждение какие-нибудь «меморандумы», это не будет тайной. По его мнению, подобный документ может стать базой для создания карты, которая приведет к завершению войны и заключению мирного соглашения.

После беседы с Трампом заявление сделал и Владимир Путин. Он заявил, что «прекращение боевых действий с Украиной возможно только после достижения соответствующих договоренностей».