"Это был шок": Шевченко рассказал, кто первый сообщил ему о войне в Украине

"Это был шок": Шевченко рассказал, кто первый сообщил ему о войне в Украине

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко находился в Лондоне, когда Россия начала войну против Украины.

Известный футболист не мог поверить, что в стране начались военные действия.

Об этом он сказал в эфире украинского государственного телеканала для русскоязычной аудитории Freedom.

"Это был очень трудный момент для меня. Я находился в Лондоне. Мне в четыре утра позвонила мама и сквозь слезы сказала, что началась бомбардировка, началась война. Сначала это был шок. Я не мог поверить, что Россия могла начать эту полномасштабную войну против нас. Пока я это осознаю и понимаю. Для каждого из нас то, что произошло в Буче, Ирпене стало моментом, когда мы все осознали, что это не просто война, а геноцид украинского народа. Россия сегодня пытается уничтожить нас", — сказал он.

Он также сказал, что говорит о войне со своими детьми.

"Да. Со старшими я проговариваю все. Они получают много информации о войне в Украине. В нее трудно поверить, но это правда. Сегодня зверски убивают. Насилуют, убивают наших детей, наш народ. Мы должны говорить об этом. Мир должен об этом. Мир должен знать. И те, кто делает это, должны быть наказаны. Мои дети поддерживают меня, пытаются помочь — делают фандрайзинг. Я пытаюсь им объяснить, что нужно бороться со злом. Должен прийти мир в нашу страну. И не за счет компромиссов, а благодаря победам наших бойцов, возвращение наших территорий в свои границы", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 мая встретился с экс-главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко, который официально стал первым послом UNITED 24.

Война против войны. War against war или WAW

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