Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это был шок": Шевченко рассказал, кто первый сообщил ему о войне в Украине

Дата публикации
Просмотры
2213
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это был шок": Шевченко рассказал, кто первый сообщил ему о войне в Украине

Фото: Associated Press

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко находился в Лондоне, когда Россия начала войну против Украины.

Известный футболист не мог поверить, что в стране начались военные действия.

Об этом он сказал в эфире украинского государственного телеканала для русскоязычной аудитории Freedom.

"Это был очень трудный момент для меня. Я находился в Лондоне. Мне в четыре утра позвонила мама и сквозь слезы сказала, что началась бомбардировка, началась война. Сначала это был шок. Я не мог поверить, что Россия могла начать эту полномасштабную войну против нас. Пока я это осознаю и понимаю. Для каждого из нас то, что произошло в Буче, Ирпене стало моментом, когда мы все осознали, что это не просто война, а геноцид украинского народа. Россия сегодня пытается уничтожить нас", — сказал он.

Он также сказал, что говорит о войне со своими детьми.

"Да. Со старшими я проговариваю все. Они получают много информации о войне в Украине. В нее трудно поверить, но это правда. Сегодня зверски убивают. Насилуют, убивают наших детей, наш народ. Мы должны говорить об этом. Мир должен об этом. Мир должен знать. И те, кто делает это, должны быть наказаны. Мои дети поддерживают меня, пытаются помочь — делают фандрайзинг. Я пытаюсь им объяснить, что нужно бороться со злом. Должен прийти мир в нашу страну. И не за счет компромиссов, а благодаря победам наших бойцов, возвращение наших территорий в свои границы", — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 мая встретился с экс-главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко, который официально стал первым послом UNITED 24.

Война против войны. War against war или WAW

Война против войны. War against war или WAW

Читайте также:

Следующая публикация