"Это был ужас, люди в крови": обстрелянный РФ поезд из Херсона прибыл во Львов почти без опозданий

В четверг, 4 мая, во Львов прибыл обстрелянный Россией поезд "Херсон-Львов". Люди рассказали, что были напуганы российскими террористическими ударами по гражданским.

Об этом пишет "Укрзализныця" и "Радио свобода".

Поезд "Херсон-Львов" прибыл на конечную остановку почти без опозданий. Бригаду железнодорожников во Львове встречали аплодисментами.

"В Херсоне поездная бригада действовала быстро и четко, за несколько минут до попадания перевела до укрытия двух маломобильных пассажиров из эвакуационного вагона, а затем оперативно отцепила горящий вагон от поезда, совершила посадку пассажиров и отправилась со станции с задержкой всего в 14 минут, несмотря на хаос и воздушную тревогу", — сообщили в "Укрзализныце".

Раненого проводника Романа уже выписали из больницы в Херсоне и он вернулся в Николаев. Его состояние стабильное.

Во Львов прибыл поезд "Херсон-Львов", обстрелянный россиянами

В комментарии "Радио свобода" одна из пассажирок поезда рассказала, что россияне беспощадно обстреливали железнодорожный вокзал в Херсоне.

"То, что мы видели, – ужас. Обстрел был по вокзалу. Это очень страшно, много избитых окон, есть погибшие и раненые в Херсоне. Люди были в крови. Мы все слышали в зале ожидания. Я – во Львов приехать дочь встретить и возвращаюсь снова в Херсон. Там – вся моя семья. Боюсь, конечно, но вернусь домой", – сказала жительница Херсона Наталья Левкопас.

Железнодорожники, попавшие под российский обстрел, рассказали, что они и дальше будут работать, чтобы доставлять людей в безопасные места.

Напомним, российские террористы в среду, 3 мая, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Пострадал проводник.

Впоследствии в "Укрзализныце" сообщили, что поезд прибыл в Николаев, где заменили два поврежденных вагона и после этого он направился во Львов.

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