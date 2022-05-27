"Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время": из Лисичанска удалось спасти 31 человека, среди которых были дети

Луганским патрульным удалось спасти 31 человека из Лисичанска. Сначала стражи порядка ехали за семью местными жителями, но благодаря разговору на эвакуацию согласились еще 24 человека.
Как прокомментировал эту эвакуацию глава Луганской ОВА Сергей Гайдай : "Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная".
Об этом глава области сообщил на своей странице в Telegram.
"Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться. Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей и одну женщину передали врач ведь на днях она перенесла инсульт”, – написал Гайдай.
Также он рассказал, что автомобиль, который вез гуманитарный груз для оставшихся в области, получил повреждение из-за ударной волны в результате взрыва. В частности, было повреждено лобовое стекло.
Напомним, как ранее сообщили в военно-гражданской администрации, в Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу.
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