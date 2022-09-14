"Это была первая задача россиян": Данилов объяснил, почему власть не могла прямо сказать украинцам о войне

Украинские власти готовились к полномасштабному нападению России. Население не известили, чтобы избежать массовой паники в обществе.

Население не известили, чтобы избежать массовой паники в обществе. Если бы вспыхнула массовая паника среди граждан Украины, никто не справился бы с ней.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию Wirtualna Polska.

"Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство того, что подготовка к войне велась", — ответил Данилов на вопрос, почему украинцы прямо не услышали, что начнется полномасштабная война.

Другое дело, по его словам, что власть не могла допустить паники.

"Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения, и никто не спешит привлекать его к ответственности", — пояснил он.

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