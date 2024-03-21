Это была разведка боем: в ближайшее время Россия снова ударит по Киеву — Гетьман

После 44-дневного перерыва Россия снова нанесла ракетный удар по Киеву. Это может свидетельствовать о подготовке Кремля к еще более масштабной атаке в ближайшее время.

Вскоре после масштабной ракетной атаки на Киев 21 марта, которая произошла впервые за 44 дня, Россия снова атакует столицу.

Такое мнение предположил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

"Немножко странно, потому что они уже должны были накопить между пусками за 45 дней более 100 ракет. Поэтому было понятно, что рано или поздно они произведут обстрел, но казалось, что они должны были его сделать более мощным. Почему такое небольшое количество ракет? Это значит, что, скорее всего, в скором времени мы увидим еще один обстрел, потому что по-другому прогнозировать россиян сложно", — убежден Гетьман.

Эксперт предполагает, что Россия этим обстрелом хотела что-то проверить, поэтому устроила "разведку боем". Следующие обстрелы могут быть более мощными и массированными.

Обстрел Украины 21 марта

В ночь на четверг, 21 марта, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами. Была уничтожена 31 ракета: две — баллистические и 29 — крылатых.

Основным направлением удара стала столица – Киев. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области. Однако в результате падения обломков есть пострадавшие, также повреждены некоторые здания и автомобили.

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