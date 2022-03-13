"Это было бы военным преступлением": Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химоружия

"Это было бы военным преступлением": Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химоружия

Он предостерег Путина.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины.

Об этом сообщает Welt.

"Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением", - сказал Столтенберг.

Напомним, еще до российского вторжения о возможности атак с использованием химического оружия предупреждал госсекретарь США Энтони Блинкен.

10 марта глава Минздрава Украины Виктор Ляшко обратился к ВОЗ с призывом выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и недопустимости пропаганды РФ, распространяющей очередные бессмысленные фейки о якобы "биологическом и химическом оружии и якобы следах его разработки в Украине".

ТСН.ua

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