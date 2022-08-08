"Это было не по душе Путину": посол объяснил, почему остановился переговорный процесс между Украиной и РФ

Еще в конце марта после переговоров в Турции Украина надеялась на то, что удалось найти платформу для урегулирования войны в Украине. Однако договоренности нивелировались массовыми преступлениями РФ в Буче, Ирпене и многих других городах.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

"Первый процесс – это вообще попытки привести стороны к переговорам, и здесь Турция играла роль посредника в чистом понимании, когда они участвуют в переговорах. Второй процесс – это роль Турции в качестве фасилитатора с уклоном к посредничеству. Ведь на переговорах в Стамбуле в конце марта президент Эрдоган выступал перед сторонами, но не принимал непосредственного участия в переговорах", — объяснил Боднарь.

Посол заметил, что турецкий президент Эрдоган вел переговоры с президентом Зеленским, убеждал РФ. И именно благодаря посредническим функциям турецкой стороны удалось проводить эти переговоры.

"На самом деле в конце марта мы надеялись, что нашли какую-то платформу для урегулирования, и те сигналы, которые вышли после переговоров в Стамбуле, действительно отражали прогресс в переговорах. Однако эти договоренности фактически нивелировались массовыми преступлениями РФ в Буче, Ирпене и многих других Переговорный процесс остановила Россия, которая начала новое наступление на Донбассе, поскольку основным условием – и на чем стороны сошлись в Стамбуле – было то, что прекращение боевых действий должно быть именно на основе отвода войск. Но это было не по душе как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу РФ, этой массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только приветствуются", — добавил Боднар.

По его словам, если бы процесс развивался так, как он был начат в Стамбуле или как он был определен в Стамбуле, стороны могли бы прийти к мирному урегулированию. Впрочем, он сомневается, что это вряд ли было бы возможно в сегодняшних условиях после всех преступлений, которые совершила Россия.

Напомним, в начале августа Эрдоган еще раз предложил Путину организовать переговоры с Зеленским.

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