Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал украинские удары по Крымскому мосту. По его словам, атаки на российскую логистическую инфраструктуру являются частью обороны Украины, поэтому такое развитие событий было неизбежным.

Слова Рютте приводит Interfax Украина.

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«Видел кадры в СМИ. Для Украины важно защищаться, а это значит, в частности, нанесение ударов по объектам логистики. То, что они это делают, было неизбежным», - подчеркнул генсек НАТО.

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В то же время Рютте отметил, что сейчас многие прилагают значительные усилия для достижения мира в Украине.

Однако, по его словам, дипломатические переговоры не должны означать уменьшения военной поддержки Киева.

Генсек призвал союзников продолжать оказывать Украине военную помощь высокими возможными темпами, чтобы усилить ее позиции на будущих мирных переговорах.

По мнению Рютте, сильная переговорная позиция Украины должна оставаться одним из приоритетов НАТО на фоне дипломатических усилий по завершению войны.

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В Великобритании также отреагировали на удар

Ранее министр обороны Великобритании Вес Стритинг прокомментировал атаку на Крымский мост.

«Думаю, мы только что увидели еще один пример украинской изобретательности и твердой решимости Украины защищаться от российской агрессии», — заявил он.

Стритинг подчеркнул, что Великобритания и ее союзники продолжат поддерживать Украину. Он также выразил надежду на объявление новых пакетов военной помощи во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе, сопредседателями которого являются Британия и Германия.

Что известно об атаке на Крымский мост

Напомним, в ночь на 16 ноября Крымский мост атаковали беспилотники. По данным спутниковых снимков и мониторинговых каналов, дорожное полотно было повреждено по меньшей мере в двух местах, а одна из арок была деформирована. оккупанты перекрыли движение, из-за чего в пробках застряли около 2000 автомобилей.

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Ночью 17 ноября по переправе нанесли повторные удары. Очевидцы сообщали о семи мощных взрывах. По информации OSINT-аналитиков ASTRA и Exilenova+, удары пришлись на уже поврежденные конструкции, в результате чего арка автомобильной части моста обрушилась в воду.

Впоследствии СБУ подтвердила, что атаку провели совместно с Силами обороны Украины. Спецоперация длилась около месяца и состояла из семи этапов. Сначала украинские военные поражали российскую ПВО, а затем перешли к ударам по самой переправе.

По данным СБУ, решающий удар по автомобильной части нанесли спецназовцы «Альфы» ракетами-дронами «Паляница». Одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней полностью уничтожена, а железнодорожная часть моста, по предварительным данным, также получила повреждения.

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