"Это было почти невозможно, но мы выполняли": пилот рассказал о доставке грузов и эвакуации из "Азовстали"

"Это было почти невозможно, но мы выполняли": пилот рассказал о доставке грузов и эвакуации из "Азовстали"

Украинский пилот Вооруженных сил, доставлявший лекарства и боеприпасы на завод "Азовсталь" в Мариуполе и эвакуировавший раненых, рассказал о боевых вылетах.

Имени пилота вертолета ВСУ не назвали. Впрочем, операцией руководило Главное управление разведки. Она была секретной, а времени для выяснения всех нюансов было немного для экипажа.

Интервью пилота обнародовал Генштаб ВСУ.

"У кого-то были сутки, у кого-то неделя на подготовку, а у кого-то были считанные часы", — говорит пилот.

По его словам, доставка груза производилась в глубь позиций противника на территории более 100 км. Кроме того, сопровождалась очень плотной противовоздушной обороной окупантов страны-агрессора России.

"Согласно тактике, согласно всем математическим расчетам это было почти невозможно выполнить. Но практика показала, что это возможно выполнить, и мы выполняли. Только в зоне посадки было три разных ракетно-зенитных комплекса, которые перекрывали зону посадки и зону поражения", – рассказал украинский военный.

Пилот говорит, что иногда они пытались пройти зону поражения ПВО, а также не входить в нее. Впрочем, возникали ситуации, в которых это было невозможно. В частности, при доставке груза и эвакуации раненых из Мариуполя. Главное было знать все природные и искусственные препятствия, чтобы они помогали, а не мешали.

Украинские летчики понимали, на какие риски уходят. По его словам, в 90% случаев было осознание, что экипаж не вернется.

Когда комадува впервые ставил задачу военным, то сказал: "Во сколько жизней гражданских вы оцениваете свою жизнь, экипаж? Сколько людей должно погибнуть, чтобы вы поняли, что ваша жизнь этого стоит?".

Впрочем, пилот говорит: тогда все понимали, что на самом деле происходит на "Азовстали": "Люди там не имели даже лекарства, не было боеприпасов. Это было крайне необходимо сделать, поэтому все шли на этот риск".

Военный рассказал об одном случае во время вражеского обстрела, когда экипаж одного из вертолетов погиб. По его словам, на обратном маршруте, около шести километров, через три минуты после взлета в вертолет попала ракета, отказал один двигатель. Другому вертолету, который был сзади, повезло меньше: он упал, а весь экипаж погиб.

"После этого, как попала ракета, был выброс адреналина. Мы только делали то, что должны были делать. У нас был вариант подсесть на другой площадке, чтобы не лететь, потому что знали, что у нас один двигатель. Но на борту было 20 раненых и я знал, что как сядем где-нибудь в поле, то нужен будет другой вертолет, чтобы их эвакуировать", — рассказал военный ВСУ.

Как сообщалось, защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий ("Орест") 20 мая опубликовал в своих соцсетях фотографии из "Азовстали". На фотографиях видно, как российские оккупанты, обстреливавшие завод с земли, неба и моря. Там почти три месяца держали оборону Мариуполя отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и терроборона города.

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