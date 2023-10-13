Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это было тяжело": появилось видео, как защитники отбивают штурм оккупантов под Авдеевкой

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
686
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это было тяжело": появилось видео, как защитники отбивают штурм оккупантов под Авдеевкой

Боевые действия вокруг Авдеевки/Фото: Олег Пальчик

Вблизи Авдеевки ситуация остается очень тяжелой.

Оккупанты усилили обстрелы Авдеевки и пытаются наступать вперед с помощью бронированной техники.

В ГНСУ показали кадры жестоких боев у города.

На видео, которое длится всего несколько секунд, видны выжженная земля и мощный черный дым. Вероятно, он идет от уничтоженной российской техники. Военный, снявший кадры, говорит: "Гори, с*ка. Это было тяжело".

Ситуация под Авдеевкой: появилось видео, как пограничники отбивают штурм

Ситуация под Авдеевкой: появилось видео, как пограничники отбивают штурм

Ситуация в Авдеевке

10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

ТСН.ua собрал все последние новости о ситуации на Авдеевском направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
686
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация