"Это было тяжело": появилось видео, как защитники отбивают штурм оккупантов под Авдеевкой

Оккупанты усилили обстрелы Авдеевки и пытаются наступать вперед с помощью бронированной техники.

В ГНСУ показали кадры жестоких боев у города.

На видео, которое длится всего несколько секунд, видны выжженная земля и мощный черный дым. Вероятно, он идет от уничтоженной российской техники. Военный, снявший кадры, говорит: "Гори, с*ка. Это было тяжело".

Ситуация под Авдеевкой: появилось видео, как пограничники отбивают штурм

Ситуация в Авдеевке

10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор.

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу".

ТСН.ua собрал все последние новости о ситуации на Авдеевском направлении.

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