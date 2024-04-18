"Это часть большого замысла": в ГУР прокомментировали массированные удары по аэродрому Джанкоя

Удар по военным целям в Джанкое во временно оккупированном Крыму – это прекрасная операция ВСУ с очень хорошими результатами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Украинские Силы безопасности и обороны действуют слаженно, скоординированно, совместно для реализации разного рода задач и операций. Да, это часть большого замысла. И то, что вчера происходило в Джанкое, – это прекрасная операция Вооруженных Сил Украины с очень хорошими результатами по уничтожению враждебных сил и средств. И дальше, безусловно, будет", – отметил Юсов.

По его словам, после ударов по Джанкой была паника как среди оккупационной администрации Крыма, так и среди российских военных. Он назвал такую реакцию окупантов вполне очевидной, ведь каждый раз российские пропагандисты говорят, будто бы все защищено, а затем происходят успешные удары со стороны ВСУ.

По данным Юсова, в результате атаки по военному аэродрому уничтожены пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, радиолокационные системы и поражены самолеты оккупантов.

Напомним, 17 апреля в аэропорту Джанкоя во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы.

Defense Express сообщил, что, скорее всего, целью ночной атаки на аэродром в Крыму были самолеты, вертолеты или установки ПВО С-300/С-400.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук призвал жителей Крыма и дальше держаться подальше от военных объектов.

"Те крымчане, которые были гражданами Украины, я надеюсь, кто-то из них скрыл паспорт Украины. Я думаю, пора стереть пыль с него. А насчет тех, кто приехал после 2014 года, им нужно задуматься о том, что нужно возвращаться. Единственный вопрос — в какие регионы", — добавил Братчук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В КРЫМУ ПРОГРИМЕЛИ МОЩНЫЕ ВЗРЫВЫ! В России закрывают аэропорты!

Читайте также: