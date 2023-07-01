"Это часть их стратегии": Зеленский о возможном подрыве оккупантами ЗАЭС

Президент не исключил, что россияне снова могут совершить теракт на украинской территории.

Россия использует Запорожскую АЭС для радиационного шантажа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью elmundo.es.

"Он (Путин — ред.) неконтролируемый человек даже на своей территории. Россия слабая и неконтролируемая, как мы видели во время мятежа "Вагнер". Мы это видели во время подрыва Каховской дамбы. Конечно, есть риск быть взорванным. Есть эксперты, которые утверждают, что подрыв охлажденных реакторов не имеет никакого значения, а другие утверждают, что это так. Фактом является то, что ЗАЭС заминирована и это подтверждает МАГАТЭ. Нашей разведке известно, что на объекте есть взрывчатка и 5 тысяч российских военных с тяжелым вооружением. Нашей разведке также известно, что существуют российские планы, которые имеют целью вызвать утечку радиоактивных веществ на станции, это часть их стратегии: заморозить конфликт, как и дамбу. Им нужно выиграть время, чтобы привлечь и изготовить больше оружия, а затем попытаться снова стереть нас с лица земли. Также хочу напомнить, что наших работников похищают, а их детей вывозят в Россию", — сказал президент.

Какая ситуация на ЗАЭС

Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о планах российских силовиков совершить масштабные провокации на Запорожской атомной электростанции. По информации военной разведки, Россия планирует атаковать ядерный объект и заявить о "утечке радиоактивных веществ". Целью оккупантов является прекращение боевых действий и предотвращение контрнаступления сил Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 22 мая была отключена последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, которая питала находящуюся под оккупацией Запорожскую АЭС. Станция была введена в режим блэкаута.

Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной Запорожской АЭС и "все для этого подготовила".

Однако аналитики говорят, что подрыв ЗАЭС маловероятен.

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