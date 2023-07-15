"Это человечность": Резников вспомнил, как Залужный 24 февраля 2022-го к каждому приказу добавлял ласковое слово

Алексей Резников вспомнил об атмосфере в кабинете Валерия Залужного в первый день полномасштабного вторжения России.
В первый день полномасштабного вторжения России после того, как министр обороны Алексей Резников прибыл в офис Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он увидел, что генерал стоит над большими картами и отвечает на многочисленные телефонные звонки.
Об этом министр обороны рассказал The Washington Post.
Залужный получал информацию с поля боя, а затем отвечал резкими приказами, сказал Резников. Но каждый раз генерал добавлял ласковое слово, называя военных "красавцами" или "молодцами".
"Это человечность. Парень в генеральской форме, но его человечность делает его особенным", — сказал Резников.
Напомним, Валерий Залужный рассказал, как в Брюсселе его задержал Интерпол.
Читайте также: