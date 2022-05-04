"Это цинично, но ничего нового для РФ": в ОГА прокомментировали первый ракетный обстрел Закарпатья

"Это цинично, но ничего нового для РФ": в ОГА прокомментировали первый ракетный обстрел Закарпатья

Россия поздно вечером 3 мая обстреляла крылатыми ракетами Закарпатья: снаряд попал в инфраструктурный объект и повредил распределительный газопровод.

В настоящее время ситуация на месте попадания ракеты контролируется. Пожар удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Первый ракетный удар государства-оккупанта по территории области он назвал новой страницей для Закарпатья. По словам Виктора Микиты, от новых ударов врага регион не застрахован.

"Мы примерно понимаем намерения врага: он хочет парализовать работу транспортной инфраструктуры", — подчеркнул глава Закарпатского ОВА.

Также он добавил, что регион – гуманитарный. Железнодорожное сообщение используют только для перемещения гумгрузов и эвакуации людей из "горячих точек". "Это цинично, но ничего нового для Российской Федерации. Они всегда были негодяями и такими останутся в этой истории", — подчеркнул Виктор Микита.

Напомним, вечером, 3 мая, российские оккупаны впервые с начала войны нанесли ракетные удары по Закарпатской области. В частности, вражеский снаряд попал в инфраструктурный объект и повредил распределительный газопровод. В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения.

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