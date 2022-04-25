"Это дает надежду": Грозев рассказал, когда будут проходить самые трудные бои и каким может быть результат

"Это дает надежду": Грозев рассказал, когда будут проходить самые трудные бои и каким может быть результат

В Украине через две-три недели ожидаются важнейшие и самые трудные события в войне, которую развязала Россия.

Вторая фаза войны России, которую Путин ведет против Украины, может закончиться тем, что ВСУ откроют еще один фронт, а армия оккупантов будет вынуждена отступать. В то же время успехи Украины возможны от предоставленного Киеву оружия.

Об этом заявил журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона.

По его словам, именно отсутствие тяжелых вооружений тормозит задачу спасения заблокированного Мариуполя.

"Что касается оружия — оно поступает еженедельно, время работает на вас. То, что было невозможно неделю назад, вероятнее всего, будет возможным через две-три недели. Не стоит смотреть на ситуацию сегодня и завтра. Необходимо посмотреть на нее через месяц. Западные страны, а именно 19 западных партнеров предоставляют Украине высокотехнологичное оружие. Это дает надежду", – сказал Грозев.

Кроме того, по мнению журналиста, если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение нескольких недель в сторону завоевания Россией новых территорий или они будут минимально тактическими, "это можно считать провалом второй фазы войны РФ в Украине". Грозев добавил, что в этом случае через две-три недели может начаться прорыв российских войск в обратном направлении.

"Это позволит Украине открыть второй фронт. Поэтому российские войска должны будут отойти. Думаю, самое важное будет происходить через две-три недели, а не в ближайшие дни-двумя", — заметил журналист.

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