"Это даст нам победу": эксперт назвал главные потребности украинской армии

Нет такого оружия, которое может коренным образом изменить ситуацию на поле боя, каким бы мощным и эффективным оно ни было. Самое комплексное сочетание различных типов вооружения, технологий, оборудования позволит нам это сделать.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2014-2017) Владислав Селезнев.

Новый план США

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что США готовят новый план для Украины, впрочем, пока без возвращения территорий. Эксперт, комментируя эту новость, сообщил, что верифицированная информация распространится по официальным источникам — президенту, министру обороны, верховному главнокомандующему и т.д.

Он добавил, что де-факто мы находимся в стратегической обороне, то есть держим оборону на разных участках фронта и с этим мы должны считаться.

“Что касается перспектив ведения боевых действий, то ответ на этот вопрос находится в плоскости ресурсных возможностей украинской армии. То есть если у нас будут все компоненты вооружения, военной техники, специального оборудования технологий для того, чтобы иметь хотя бы паритет на поле боя, то мы будем понимать, каким образом будет дальше действовать украинское войско”, — отметил Селезнев.

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Потребности украинской армии

Он высказал свое мнение и о потребностях украинской армии: “В издании The Economist генерал Залужный абсолютно четко артикулировал, что именно нам нужно. Речь идет об огромном количестве оборудования, оружия, военной техники, боеприпасов к тому вооружению и полноценных и комплексных поставках всего того, что нужно для наших Вооруженных сил. Все это позволит нам добиться успеха на поле боя”.

В то же время эксперт подчеркнул, что нет такого оружия, которое может коренным образом изменить ситуацию на поле боя, каким бы мощным и эффективным оно ни было. По его словам, самое комплексное сочетание различных типов вооружения, технологий, оборудования позволит нам изменить ситуацию на поле боя.

«То есть нам нужно высокоточное дальнобойное ракетное оружие, артиллерия, бронетехника, мощная авиационная компонента, системы радиоэлектронной борьбы, современная и верифицированная разведывательная информация, а также постоянная и бесперебойная связь. Все эти компоненты создают мощь украинской армии, что позволяет нам не только иметь технологическое преимущество на поле боя, но и в конечном счете даст нам такую желанную победу», — резюмировал Селезнев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сложная ситуация на Харьковщине и раскрытие потерь Украины в войне с РФ | Селезнев

Напомним, в администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине, которая уменьшит ударение на отвоевание территории, а сосредоточится на отражении новых наступлений России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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