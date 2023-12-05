"Это даже не середина": Сенцов о том, сколько еще будет продолжаться война

По его словам, "будет хорошо, если война закончится через три года". Потому что Путин вообще готов воевать хоть 10 лет.

Украинский режиссер, экс-узник Кремля Олег Сенцов, сразу после полномасштабного вторжения РФ присоединившийся к рядам ВСУ, поделился своими мыслями, сколько еще будет продолжаться война.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я не считаю, что это даже середина. Я смотрю на это не пессимистично, а реалистично. Многие люди подменяют свое желание с реальной ситуацией. Желательно смотреть на это глазами стороннего наблюдателя", – говорит Сенцов.

Военный вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения журналисты его уже спрашивали о том, сколько будет длиться война. Тогда он ответил, что два-три года.

"Тогда многие возмутились, мол какие два года. Сейчас, вот-вот. И это "вот-вот" уже два года и конца края не видно. Если она закончится через три года, это вообще будет очень классная победа. Дай бог, чтобы она закончилась раньше. Но если ты не будешь готовиться к плохому варианту, хороший никогда не наступит. Нужна стратегия на 5-10 лет. Потому что Путин готов воевать 10 лет. А готов ли мы? Что мы для этого делаем?", — говорит экс-узник Кремля.

Сенцов подчеркнул, что служить должны все, но должна быть ротация. Также он пояснил, что не обязательно все мобилизованные попадают в пехоту, "на одного же пехотинца приходится семь человек, которые его должны обеспечивать". По словам режиссера, армии требуются также водители, ремонтники и т.д.

Олег Сенцов: экс-узник Кремля и воин

Напомним, что с 2014-го по 2019 год Олег Сенцов находился в российской тюрьме по сфабрикованному уголовному делу в качестве политзаключенного. В сентябре 2019 года был уволен в рамках обмена пленными с РФ. Сразу после полномасштабного вторжения встал на защиту Родины.

Присоединился к силам ТРО, был участником боев по освобождению Киева. Позже воевал в самых трудных на востоке и юге нашего государства.

На декабрь 2023-го Олег Сенцов занимал должность младшего лейтенанта ВСУ, командира штурмовой роты 47 ОМбр.

Был неоднократно ранен. В частности, 17 июля 2023 года Сенцов сообщил, что его подразделение попало под артиллерийский обстрел. Сам режиссер при обстреле получил ранения. 10 июля Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте.

10 сентября этого года Сенцов сообщил об очередной контузии во время боя у Роботиного и показал пулю из бронежилета.

19 октября режим снова получил ранения на фронте. Обломок снаряда попал ему в бок.

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