"Это десятки спасенных жизней": Зеленский поблагодарил зенитчиков за успешное уничтожение российских ракет "Калибр"

Мастерство наших героев позволяет хотя бы частично, но снизить российскую террористическую угрозу, отметил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился со словами благодарности к украинским зенитчикам за успешное уничтожение российских ракет "Калибр".
"Особенно хочу сегодня поблагодарить украинских зенитчиков воздушного командования "Центр" и воздушного командования "Юг" за успешное уничтожение российских ракет, которые были утром запущены с акватории Черного моря. Четыре сбитых "Калибра" — это десятки спасенных жизней украинцев", — сказал президент в вечернее обращение 8 августа.
Зеленский отметил, что удалось сбить и часть ракет, которые российские террористы запустили по Украине днем и вечером.
"Да, наших военных средств еще не хватает, чтобы гарантированно сбивать все российские ракеты. И мы сделаем все, чтобы такие средства у нашего государства появились. Но и сейчас мастерство наших героев позволяет хотя бы частично, но уменьшить российскую террористическую угрозу. Благодарен каждому и каждой, кто это обеспечивает", — подытожил президент.
Напомним, в Черном море в пять раз увеличилось количество российских кораблей. "На прошлой неделе количество таких кораблей составляло всего две единицы. Соответственно, количество потенциальных ракет возросло. К сожалению, риски нанесения ударов по Украине тоже возросли", — сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.
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