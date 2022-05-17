"Это действительно была одна из самых больших атак": Садовый сообщил детали ракетного удара по Львовской области

"Это действительно была одна из самых больших атак": Садовый сообщил детали ракетного удара по Львовской области

Сегодня в полночь оккупанты нанесли ракетный удар по объектам Львовской области.

В ночь на 17 мая российские военные обстреляли объект военной инфраструктуры во Львовской области, почти на границе с Польшей.

В результате атаки в одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. По имеющейся информации, атаковали Львовщину с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовых волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз", — отметил он.

Садовый также подчеркнул, что ракеты поразили объекты в 20-километровой зоне до границы с Европейским Союзом.

"Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предугадать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русни, пожалуйста", — подчеркнул он.

Напомним, Воздушные силы сбили три крылатых ракеты, выпущенные по Львовской области.

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