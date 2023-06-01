"Это действительно разочаровывает Путина": военный эксперт рассказал, почему на самом деле россияне охотятся на Patriot

Существует мнение, что россияне охотятся на системы ПВО Patriot, нанося ракетные удары по Киеву, в частности, а также по другим украинским городам, потому что стремятся таким образом исчерпать запасы наших ракет, чтобы их не хватило для контрнаступления ВСУ.

В интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь дал объяснение.

"Здесь даже не контрнаступления, потому что если мы истощим свои запасы ракет. Представьте, если у нас системы ПВО нет, то есть у нас есть С-300, которые уже заканчиваются, у нас есть недостающие Буки. И что происходит, когда такие массированные атаки идут по Шахедам и всем арсеналам ракет, то реально полетит и по военным объектам, и по важным объектам логистики, и по гражданским объектам, потому что россияне, я уверен, будут проводить просто терроризирование населения украинцев, и поэтому действительно задача истощения есть", — сказал Самусь.

Однако во время комментария ночной атаки Киева 1 июня Самусь напомнил о заявлении президента США Джо Байдена о новом пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов.

"И там основа — это и "Петриоты", и ракеты для других систем противовоздушной обороны. То есть наши союзники четко понимают, что это происходит, зачем Путину и россиянам таки массированные атаки? Они к счастью нам помогают. То есть на самом деле, мы имеем не забывать о том, что все эти системы ПВО и ПРО нам передают наши союзники.Мы должны их благодарить каждый день, потому что реально без них нам было бы не то, что тяжело, а смертельно тяжело.И поэтому действительно россияне хотят истощить и хотят уничтожить системы Петриот, которые действительно создают ситуацию, когда их все эти Кинжалы и Искандеры превращаются из волшебных палочек, которыми хвастался Путин, в просто сбивающиеся ракеты, и это действительно разочаровывает Путина, разочаровывает его население”, — сказал он.

Ракетная атака по Киеву

Напомним, РФ в ночь на 1 июня подвергли масштабным ракетным обстрелам Киев, запустив ракеты "Искандер". Все ракеты были сбиты, однако их обломки убили людей и нанесли разрушения. Погибла 33-летняя женщина и 34-летняя мама с 9-летней дочерью. Повреждены жилые и нежилые здания, авто и поликлиника.

Горожане рассказали, что три человека, погибшие в результате падения обломков, не смогли попасть в укрытие, оказавшееся закрытым. По словам свидетелей, охранник медучреждения был пьян, закрылся в укрытии и никого туда не пускал. Полиция уже открыла по этому факту производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

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