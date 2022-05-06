Это должно быть как служба 911: Ермак рассказал, из чего будут состоять гарантии безопасности для Украины

Это должно быть как служба 911: Ермак рассказал, из чего будут состоять гарантии безопасности для Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал детали работы украинской команды над гарантиями безопасности для Украины, и с какими странами-гарантами сейчас работает государство.

Украинская сторона активно ведет консультации по гарантиям безопасности для государства в связи с полномасштабным нападением России. В гарантиях безопасности должны быть прописаны механизмы санкций и предоставление Украине современного оружия в случае новой агрессии.

Об этом рассказал в интервью глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так, главными стратегическими партнерами Украины, по его словам, являются Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Италия, Польша, страны Балтии, в целом Европейский Союз, Япония, другие страны со всех континентов.

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"Они все нас поддерживают в том, что Украина должна через, к сожалению, 30 лет, получить четкие, закрепленные юридически гарантии своей безопасности", — сказал Ермак.

По его словам, консультации со странами-парнерами продолжаются постоянно, на уровне как глав государств, так и советников по национальной безопасности, а также министерств иностранных дел. Ермак говорит, что в гарантиях безопасности должны быть прописаны механизмы санкций и предоставление Украине современного оружия в случае агрессии. На уточняющий вопрос, что будет в пакете гарантий и какие страны и что готовы нам предоставить, он ответил:

"Оружие – это довольно непростая история, и она продолжается: поиск, согласование и так далее. Санкционная политика – в этой части очень различается законодательство разных стран. Финансовая поддержка, вопросы кибербезопасности, обмен разведывательными данными и многое другое... Следующий момент – это санкции Этим занимается серьезная группа украинских, европейских и американских экспертов, которую мы создали с Майклом Макфолом. Очень важен анализ уже введенных санкций, где и как они обходятся, где они только красиво называются, но не работают. действительно прекратить эту войну и покинуть территорию Украины. Если мы видим, что война продолжается, значит, санкции недостаточны".

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Глава Офиса президента отметил, что украинская сторона хочет, чтобы будущие соглашения прошли процедуру ратификации. Окончательный формат еще в процессе согласования.

"Эта система гарантий – это такая служба 911. Когда вы четко понимаете, что, в какие сроки и как происходит. И все это понимают. И у вас есть четкое понимание, что в случае возникновения этой угрозы вы получаете. Все это должно быть очень четко юридически закреплено... Сегодня мы смотрим в будущее, поэтому мы должны создать такую систему, которая будет существовать десятилетиями, и гарантирует, что никогда больше не повторится то, что мы сейчас переживаем", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности.

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