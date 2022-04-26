"Это достаточно длинная история": Арестович заявил, что война с Россией может продолжаться до Нового года

"Это достаточно длинная история": Арестович заявил, что война с Россией может продолжаться до Нового года

Советник главы офиса президента Алексей Арестович предположил, что полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины, не завершится до конца 2022 года.

Алексей Арестович отметил, что прекращение наступления российских войск на Донбассе совсем не будет означать окончание войны. Она, по мнению советника главы ОП, может продолжаться вплоть до Нового года.

Об этом Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 26 апреля.

А новое полученное вооружение уже работает?

Немножко работает. Не в том количестве, которое нужно, чтобы принципиально изменить правила игры, но уже немного есть, немного работает.

"Для нас вот что важно - мы хотим увидеть реально, как заработает это новое вооружение. А вот здесь мы получили и вот результат. На этой неделе три еще, не меньше. Три, а то и больше. Пока они в товарном количестве приедут и начнут серьезно влиять на поле боя - это конец мая - начало июня. Нужно настраиваться на долгую историю достаточно. Прекращение активной фазы на Донбассе, не активной фазы точнее, а вот этого наступления, переход к "позиционке" - это отнюдь не означает конец войны. Это все равно тактические действия, рейды, налеты, война. Это достаточно длинная история. И может быть совсем длинная. Вплоть до Нового года. Там зависит от ряда обстоятельств", - сказал Арестович.

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