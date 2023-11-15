"Это дроны фивипи": возле Авдеевки ВСУ "поджарили" технику россиян (видео)

ВСУ атаковали дронами военную технику оккупантов.
Украинские военные поразили дронами технику оккупантов, которая двигалась по дороге к Авдеевке.
В Сети показали видео, на котором россияне сняли свою уничтоженную военную технику.
"Это дроны фивипи. Камикадзе в*бал "Урал", и еще "Газельку", — говорит за кадром оккупант.
Так, на кадрах видно, пылающий внедорожник, уничтоженный грузовик и микроавтобус. Оккупанты жалуются на атаки дронов-камикадзе.
На видео также показано, что погиб, по меньшей мере, один солдат РФ – его тело было в кабине грузовика.
Напомним, аналитики DeepState рассказали, что оккупанты используют против ВСУ химоружие на двух горячих направлениях фронта.
Читайте также:
- "Командир считает меня "больным": ЛГБТ-военный обратился к Минобороны из-за некорректного диагноза ВЛК (фото)
- Люди зажигают буржуйки, а оккупанты бьют: Барабаш рассказал о коварной тактике РФ в Авдеевке
- "Может быть и более 100 ракет": чего именно ожидает Путин, чтобы нанести массированный удар по Украине