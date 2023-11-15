Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Это дроны фивипи": возле Авдеевки ВСУ "поджарили" технику россиян (видео)

"Это дроны фивипи": возле Авдеевки ВСУ "поджарили" технику россиян (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это дроны фивипи": возле Авдеевки ВСУ "поджарили" технику россиян (видео)

Уничтожена техника россиян возле Авдеевки/Фото: скриншот

ВСУ атаковали дронами военную технику оккупантов.

Украинские военные поразили дронами технику оккупантов, которая двигалась по дороге к Авдеевке.

В Сети показали видео, на котором россияне сняли свою уничтоженную военную технику.

"Это дроны фивипи. Камикадзе в*бал "Урал", и еще "Газельку", — говорит за кадром оккупант.

Так, на кадрах видно, пылающий внедорожник, уничтоженный грузовик и микроавтобус. Оккупанты жалуются на атаки дронов-камикадзе.

На видео также показано, что погиб, по меньшей мере, один солдат РФ – его тело было в кабине грузовика.

Напомним, аналитики DeepState рассказали, что оккупанты используют против ВСУ химоружие на двух горячих направлениях фронта.

Читайте также:

ВСУ "поджарили" технику россиян возле Авдеевки

ВСУ "поджарили" технику россиян возле Авдеевки

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
610
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация