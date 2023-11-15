"Это дроны фивипи": возле Авдеевки ВСУ "поджарили" технику россиян (видео)

Украинские военные поразили дронами технику оккупантов, которая двигалась по дороге к Авдеевке.

В Сети показали видео, на котором россияне сняли свою уничтоженную военную технику.

"Это дроны фивипи. Камикадзе в*бал "Урал", и еще "Газельку", — говорит за кадром оккупант.

Так, на кадрах видно, пылающий внедорожник, уничтоженный грузовик и микроавтобус. Оккупанты жалуются на атаки дронов-камикадзе.

На видео также показано, что погиб, по меньшей мере, один солдат РФ – его тело было в кабине грузовика.

Напомним, аналитики DeepState рассказали, что оккупанты используют против ВСУ химоружие на двух горячих направлениях фронта.

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