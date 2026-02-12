Это финальная стадия войны: историк сделал важный прогноз по перемирию

ВСУ на фронте / © Associated Press

На фоне активизации дипломатических разговоров о возможном прекращении огня украинское общество волнует вопрос: станет ли это точкой в войне или только паузой перед новой бурей. Историк считает, что Украина входит в завершающий этап текущей фазы войны, но предупреждает о длительном противостоянии в будущем.

Такое мнение высказал профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак для «24 канала».

По словам Грицака, опасения по поводу перерастания конфликта в масштабную мировую войну, которые были актуальны еще несколько месяцев назад, пока уменьшились. В то же время, он не видит предпосылок для установления настоящего, окончательного мира. Речь идет скорее о завершении горячей фазы боевых действий.

«Я остаюсь при мысли, что это финальная стадия нашей войны, русско-украинской войны», — отметил профессор.

Почему война может длиться десятилетиями

Историк подчеркнул, что ключевой проблемой является природа этого противостояния. Это не классическая война на территории или экономические ресурсы, которую можно завершить подписанием компромиссного соглашения.

«Это война цивилизационная и ценностная. Будь это только война за интересы, она могла бы закончиться сегодня или завтра. А так это война, которая может тянуться на десятилетия», — объяснил Грицак.

По его мнению, конфликт между Киевом и Москвой будет периодически менять свою форму — от горячей фазы до холодной и наоборот — пока не произойдут фундаментальные изменения в самой России и в системе безопасности региона.

Для чего нужно перемирие

Комментируя возможность временного прекращения огня, Грицак отметил, что такой сценарий может быть тактически выгоден для Украины именно сейчас. Пауза в боевых действиях предоставила бы государству необходимое пространство для восстановления сил, экономики и ресурсов.

«Перемирие может быть и оно сейчас, честно говоря, выгоднее для нас. Но это все-таки не мир», — подытожил историк.

Он призвал украинцев быть готовыми к тому, что борьба за независимость и цивилизационный выбор будет продолжительной, даже если пушки временно замолчат.

Напомним, экономист и политический обозреватель Вольфганг Мюнхау в колонке для The Telegraph ранее высказал мнение, что европейские лидеры недооценили собственную геополитическую уязвимость, что в конечном итоге сыграло в пользу Москвы.

По его оценке, ключевые политики Европы — в частности Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц — ошиблись, не признав, что центр глобальной силы уже давно сместился за пределы Европы. Автор проводит исторические параллели с началом Первой мировой войны, когда существовали ложные ожидания по поводу быстрого завершения конфликта.

Мюнхау также обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные санкции ЕС, российская экономика адаптировалась к военным условиям. По его мнению, оценивать ее потенциал только в долларовом измерении некорректно, ведь по паритету покупательной способности РФ сохраняет значительные производственные возможности, в том числе в военной сфере. В то же время, как отмечает обозреватель, Москва снизила зависимость от западной финансовой системы, усилив сотрудничество с Китаем и Северной Кореей.

Что касается возможного завершения войны, аналитик предполагает, что конфликт вряд ли закончится полной победой одной из сторон. Среди вероятных сценариев он называет заключение мирного соглашения или замораживание боевых действий. В то же время, по его словам, даже в таких условиях сохранения независимости и суверенитета Украины будет означать достижение ее стратегической цели.