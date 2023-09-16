"Это формула оружия": Данилов дал советы партнерам по реализации формулы мира Зеленского

Алексей Данилов напомнил о 10 пунктах формулы мира Владимира Зеленского и механизмах ее имплементации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал советы украинским партнерам по поводу формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, которая включает в себя 10 пунктов.

Об этом Алексей Данилов написал в колонке "Украинской правды".

Так, он отметил, что механизмы имплементации формулы мира стали предметом обсуждения на встрече с представителями дипломатического корпуса.

"В этом плане особое значение имеет пункт формулы мира, предусматривающий вывод всех российских войск и вооруженных формирований с территории Украины, восстановление полного контроля над всеми участками украинской государственной границы. Пункт, являющийся, безусловно, ключевым элементом всей украинской инициативы, без которой вся конструкция оказывается недейственной", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что восстановление полного контроля над границами Украины – это деоккупация военным путем.

"Поэтому формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет безопаснее для Европы и мира. Практика дозирования в оказании Украине военной помощи по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, – ложная в основе. Отказ или промедление с передачей украинским Вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение Кремля к последующей войне, а не наоборот", — отметил он.

Алексей Данилов также напомнил, что, несмотря на то, что в Украине продолжается 570-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия, после десятков тысяч жертв, разрушений, непрерывных военных преступлений и преступлений против человечности у некоторых остаются иллюзии о возможности диалога.

"Итак, чтобы выполнение формулы мира было более успешным и по возможности быстрым. Для того чтобы не произошло "распутывания сети помощи", наши партнеры, по моему мнению, должны, во-первых, сформировать согласованную формулу собственного виденья украинской победы, которая создает политическую ответственность. Во-вторых, учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве", — объясняет Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что необходимо разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой "усталости от войны".

В-четвертых, осуществить перепланировку совместных мероприятий в рамках всех пунктов формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер.

"Путин с его войной – это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастаз по всему телу. Или кто-то думает, что с раковой опухолью можно договориться? И еще. Любая остановка войны без поражения России будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и это будет сигналом к началу конфликтов и войн на территории разного рода и статуса – сначала регионального, а дальше глобального масштаба", — резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, Михаил Подоляк объяснил, почему Кремль стремится к "переговорам" с Украиной.

Читайте также: