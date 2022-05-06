"Это геноцид против украинцев": Шмигаль рассказал о жертвах среди гражданских и военных

В результате полномасштабной войны России против Украины погибли многие гражданские жители.
Потери среди мирного населения в десятки раз превосходят количество жертв среди военнослужащих. Это свидетельствует о том, что РФ совершает геноцид.
Об этом сказал премьер-министр Украины Шмигаль в интервью польскому общественному вещателю TVP.
Шмигаль подчеркнул, что нападение России на Украину – это война против всех украинцев и цивилизованного мира. Он добавил, что военнослужащие РФ совершают геноцид против украинцев.
"Количество гражданских жертв в десятки раз преувеличивает военные жертвы. Это означает, что это военные преступления, это преступления против человечности, это геноцид против украинцев", – сказал Денис Шмигаль.
Напомним, по словам Шмыгаля, в Мариуполе чрезвычайно тяжелая ситуация, уничтожено более 95% всех сооружений, "Азовсталь" остается в окружении.
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