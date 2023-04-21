"Это хороший показатель": Буданов отреагировал на "заочный арест" в России

Буданов сказал, что соответствующее решение свидетельствует о "хорошем показателе" его работы.

Главный разведчик Украины Кирилл Буданов отреагировал на "заочный арест" России. В частности, пообещал, что еще лучше работать над отпором окупантов.

Об этом Буданов сказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, это хороший показатель работы разведки.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше".

Напомним, суд Москвы заочно арестовал начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Он вроде бы обвиняется в организации терактов.

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