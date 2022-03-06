"Это их голубая мечта": Арестович назвал направление, на котором сейчас россияне сосредоточили свои силы

"Это их голубая мечта": Арестович назвал направление, на котором сейчас россияне сосредоточили свои силы

Впрочем, Арестович заверил, что оккупантам не удастся реализовать запланированное.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска, которые цинично напали на Украину в ночь на 24 февраля, сосредоточили свои силы на линии Херсон-Николаев. Целью оккупантов является забрать Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря. Впрочем, Арестович заверил, что это невозможно.

Об этом он сказал во время транслируемого телемарафона, в частности, и на 1+1.

"По моей информации, началась очередная волна ракетно-авиационных ударов. И как всегда, с наступлением темноты. Наконец-то выяснилось главное направление оперативных усилий оперативника — это линия Херсон-Николаев. Там отчаянно пытаются идти на штурм Харькова, но Харькова отбивается ", – сообщил Арестович.

На уточняющий вопрос, почему оккупаннты выбрали именно линию Херсон-Николаев, он сказал: "Я думаю, у них так называемая "бессарабская операция" цель. И голубая мечта РФ — забрать Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря. Еще не родились люди, взявших Одессу в 21 веке".