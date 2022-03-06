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"Это их голубая мечта": Арестович назвал направление, на котором сейчас россияне сосредоточили свои силы

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"Это их голубая мечта": Арестович назвал направление, на котором сейчас россияне сосредоточили свои силы

Впрочем, Арестович заверил, что оккупантам не удастся реализовать запланированное.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские войска, которые цинично напали на Украину в ночь на 24 февраля, сосредоточили свои силы на линии Херсон-Николаев. Целью оккупантов является забрать Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря. Впрочем, Арестович заверил, что это невозможно.

Об этом он сказал во время транслируемого телемарафона, в частности, и на 1+1.

"По моей информации, началась очередная волна ракетно-авиационных ударов. И как всегда, с наступлением темноты. Наконец-то выяснилось главное направление оперативных усилий оперативника — это линия Херсон-Николаев. Там отчаянно пытаются идти на штурм Харькова, но Харькова отбивается ", – сообщил Арестович.

На уточняющий вопрос, почему оккупаннты выбрали именно линию Херсон-Николаев, он сказал: "Я думаю, у них так называемая "бессарабская операция" цель. И голубая мечта РФ — забрать Николаев и Одессу и отрезать Украину от моря. Еще не родились люди, взявших Одессу в 21 веке".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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