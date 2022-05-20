"Это их вклад в собственную безопасность": Зеленский – о важности поддержки Украины мировым сообществом

"Это их вклад в собственную безопасность": Зеленский – о важности поддержки Украины мировым сообществом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему для мировых партнеров важна поддержка украинцев в войне с российскими оккупационными войсками.

Защита Украины поможет сделать невозможным дальнейшую агрессию России против других стран.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 19 мая.

"Это (помощь Украине — ред.) для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность. Потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Может, если будет иметь успех в войне против Украины. И потому мы все вместе должны обеспечить, чтобы не было никакого успеха у России в агрессии против нашего государства. Ни военного, ни экономического, ни любого другого", — подчеркнул Зеленский.

В Украине начался первый суд над российским военным преступником - обращение Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 19 мая, что одобрил предоставление Украине дополнительных американских вооружений, снаряжения и материалов на 100 млн дол.