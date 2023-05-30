"Это их внутренние проблемы": в Воздушных силах Украины прокомментировали атаку дронов на Москву

Юрий Игнат подчеркнул, что у россиян таких проблем будет чем дальше, тем больше.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат назвал атаку беспилотных летательных аппаратов по столице РФ Москве во вторник российскими внутренними проблемами.

"Читал. Видел. Порадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло на России. Это их внутренние проблемы", — сказал Игнат в эфире Национального телемарафона, отвечая на вопросы ведущих, что он знает об этой атаке.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что у россиян "таких проблем будет чем дальше, тем больше".

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"Проблемы им будет создавать и легион "Свобода России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть кровавый режим Путина, чтобы Россия была свободным, наконец, государством, и легион Республики Ичкерия уже набирает обороты. Ну и, надеюсь, другая Россия тоже восстанет против этой тирании", — добавил Игнат.

Напомним, Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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