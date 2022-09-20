"Это — информационная операция": Пентагон прокомментировал "референдумы" РФ в оккупированной части Украины

В Пентагоне считают, что псевдореферендумы о присоединении украинских территорий к РФ – это информационная операция.
Таким образом, Кремль хочет отвлечь внимание от контрнаступления на Харьковщине.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге, пишет CNN.
"Это просто информационная операция, цель которой отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", — пояснил Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Россия не придумала ничего нового, как повторить сценарии 2014 года, однако сейчас мир будет более жестко реагировать на действия агрессорки. Он добавил, что США и партнеры и дальше будут поддерживать Украину в войне против России.
"Никто не будет воспринимать эти референдумы и США точно не признают результаты так называемых "голосований", — подчеркнул бригадный генерал.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.
Читайте также:
- Уровень доверия к Вооруженным силам Украины и президенту: социологи объявили результаты опроса граждан
- Когда ВСУ могут освободить правый берег Херсонской области – генерал США сделал прогноз
- "Последний разговор я никогда не забуду": жена военного, тело которого нашли в Изюме с браслетами на руках