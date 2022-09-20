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"Это — информационная операция": Пентагон прокомментировал "референдумы" РФ в оккупированной части Украины

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"Это — информационная операция": Пентагон прокомментировал "референдумы" РФ в оккупированной части Украины

Фото: Associated Press

В Пентагоне считают, что псевдореферендумы о присоединении украинских территорий к РФ – это информационная операция.

Таким образом, Кремль хочет отвлечь внимание от контрнаступления на Харьковщине.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге, пишет CNN.

"Это просто информационная операция, цель которой отвлечь внимание от тяжелого состояния, в котором сейчас находятся российские военные", — пояснил Райдер.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Россия не придумала ничего нового, как повторить сценарии 2014 года, однако сейчас мир будет более жестко реагировать на действия агрессорки. Он добавил, что США и партнеры и дальше будут поддерживать Украину в войне против России.

"Никто не будет воспринимать эти референдумы и США точно не признают результаты так называемых "голосований", — подчеркнул бригадный генерал.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.

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