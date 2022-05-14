"Это интеллектуальные нули": Подоляк о дипломатических переговорах с Россией

По словам Подоляка, можно говорить с человеком, который действительно интеллектуален и понимает причины и последствия своих действий. Россия на 80-й день войны говорит, что "все идет по плану" и угрожает миру ядерным оружием.

Дипломатически и политически можно решить любые вопросы, если напротив тебя сидит адекватный человек. Но 80 дней уже идет война. Политическое руководство России уже имеет объективную картинку, но до сих пор неадекватно оценивают то, что они делают.

Об этом 14 мая во время телемарафона сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Посмотрите на выступления Лаврова, на это "разговаривай с павлином". Посмотрите на их уровень. Это интеллектуальные нули. Это люди, у которых 80 минус интеллект. Как с ними можно о чем-то говорить? Это невозможно", — отметил он.

По словам Подоляка, можно говорить с человеком, который действительно интеллектуален и понимает причины и последствия своих действий. Понимает хотя бы на три шага вперед, что будет дальше. Тогда можно вести с ними переговоры.

"Сегодня мы видим, что люди выходят на 80-й день (войны. – Ред.): "У нас все идет по плану, ребята. Мы же говорили вам три дня, будем воевать в Украине. За три дня на колени их поставим". Когда люди говорят, что "у нас все по плану на 80-й день войны" и параллельно с этим они начинают угрожать миру ядерным оружием – это говорит о том, что эти люди неадекватно воспринимают окружающий мир ", – резюмировал он.

Также Подоляк рассказал, что война будет продолжаться, пока Украина не деоккупирует все свои территории, которые незаконно аннексировала Россия. Это необходимо для того, чтобы российские оккупанты больше никогда не напали на Украину.

Подоляк назвал армию РФ мародерами и насильниками

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